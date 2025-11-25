Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Новороссийске

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом в Новороссийске ранен мужчина, сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». Пострадавшего госпитализировали.

Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили. В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.

Мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале написал, что обломки БПЛА попали в два многоэтажных дома. В результате пострадали четыре квартиры.

Глава Новороссийска также проинформировал о создании на базе школы № 29 пункта временного размещения. Он предупредил горожан, что атака противника продолжается.

Ранее сообщалось, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. В качестве ответных мер российские военные наносят точечные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры Украины. Применяется высокоточное оружие различных типов базирования, включая крылатые ракеты и оперативно-тактические комплексы.