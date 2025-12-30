Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:41

Штормовая погода вынудила КТК приостановить перевалку нефти в Новороссийске

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 29 декабря был вынужден приостановить операции по приему и отгрузке нефти на своем морском терминале в Новороссийске, сообщили в пресс-службе компании. Причиной стали штормовая погода и переполнение резервуаров хранения.

Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынудили консорциум 29.12.2025 г. приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений. Прием нефти также был остановлен 29.12.2025 г. в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья, — сообщили в КТК.

В компании объяснили, что на работу ключевого экспортного хаба также повлияли последствия атаки ВСУ дроном-катером, в результате которой было повреждено одно из причальных устройств (ВПУ-2). Кроме того, ситуация осложняется ремонтными работами на объекте ВПУ-3, которые замедлились из-за зимней погоды. В КТК подчеркнули, что уведомили грузоотправителей о сложившейся обстановке.

Ранее Казахстан оперативно скорректировал маршруты экспорта нефти после повреждения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По предварительным оценкам, атака на объект привела к потере 480 тыс. тонн нефти. Несмотря на это, Казахстан не планирует отказываться от использования КТК, поскольку на данный момент не существует альтернативного маршрута, способного обеспечить аналогичные объемы транспортировки.

