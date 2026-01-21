Глава Адыгеи сообщил о страшной находке после удара ВСУ Кумпилов сообщил об обнаружении человеческих останков под завалами в Адыгее

Фрагменты человеческого тела были найдены при разборе завалов на месте удара Вооруженных сил Украины по аулу Новая Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Для установления личности погибших и их количества назначены специальные генетические экспертизы.

К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских беспилотников на Кубань и Адыгею. По его словам, в результате налета имеются пострадавшие. Повреждены жилые строения и машины, а из многоэтажного дома в поселке Афипский проведена эвакуация граждан.

Кроме того, в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту.