Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:23

Глава Адыгеи сообщил о страшной находке после удара ВСУ

Кумпилов сообщил об обнаружении человеческих останков под завалами в Адыгее

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фрагменты человеческого тела были найдены при разборе завалов на месте удара Вооруженных сил Украины по аулу Новая Адыгея, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в Telegram-канале. Для установления личности погибших и их количества назначены специальные генетические экспертизы.

К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских беспилотников на Кубань и Адыгею. По его словам, в результате налета имеются пострадавшие. Повреждены жилые строения и машины, а из многоэтажного дома в поселке Афипский проведена эвакуация граждан.

Кроме того, в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту.

Адыгея
завалы
останки
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.