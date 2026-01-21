СК расследует атаку ВСУ на Адыгею, в результате которой пострадали люди

Следователи проведут расследование после атаки ВСУ на Адыгею, в результате которой пострадали 11 человек, в том числе дети, сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

По информации органов исполнительной власти, в результате атаки БПЛА ВСУ 11 человек пострадали в Республике Адыгея <…> Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксирован прилет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. По его данным, в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея начался пожар, пострадали припаркованные во дворе автомобили.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших в результате удара БПЛА, однако к утру 21 января их число выросло до 11. Как сообщил глава республики Кумпилов, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей.