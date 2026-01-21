Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:15

СК расследует атаку ВСУ на Адыгею, в результате которой пострадали люди

СК проведет расследование после атаки ВСУ на многоквартирный дом в Адыгее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следователи проведут расследование после атаки ВСУ на Адыгею, в результате которой пострадали 11 человек, в том числе дети, сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ. Сотрудники ведомства установят все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

По информации органов исполнительной власти, в результате атаки БПЛА ВСУ 11 человек пострадали в Республике Адыгея <…> Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что в Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксирован прилет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. По его данным, в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея начался пожар, пострадали припаркованные во дворе автомобили.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших в результате удара БПЛА, однако к утру 21 января их число выросло до 11. Как сообщил глава республики Кумпилов, из них в больницу были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей.

Адыгея
атаки
удары
ВСУ
БПЛА
пострадавшие
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.