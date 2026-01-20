Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе Кумпилов: дрон ВСУ спровоцировал пожар в многоквартирном доме в Новой Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи зафиксирован прилет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. По его данным, в многоквартирном доме в ауле Новая Адыгея начался пожар, пострадали припаркованные во дворе автомобили. Информации о пострадавших пока нет.

Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан, — написал Кумпилов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи временно прекратил работу. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты гражданской авиации. О возобновлении рабочего график аэропорта планировалось сообщить отдельно.

До этого стало известно, что в Брянской области в результате атаки беспилотника погибли двое мирных жителей. Как передавал губернатор региона Александр Богомаз, дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы. На месте работали экстренные службы.

Также Telegram-канал SHOT проинформировал о массированных атаках с воздуха в ряде российских регионов в вечернее время. По сведениям канала, системы противовоздушной обороны отражают удары в Орловской области и Краснодарском крае. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.