21 января 2026 в 11:01

Два региона подверглись массированной атаке беспилотников

Кондратьев: Кубань и Адыгея эвакуировали жителей многоэтажек после атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские БПЛА атаковали Кубань и Адыгею, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, в результате налета есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили, из многоквартирного дома в поселке Афипский эвакуировали жителей.

В настоящий момент жильцов 4-подъездного, 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования, — уточнил Кондратьев.

Он добавил, что тем жильцам, которым необходима помощь, предоставлен временный приют в спортшколе поселка. Руководителю района дано поручение лично следить за развитием ситуации и обеспечить эвакуированных всем необходимым.

Ранее сообщалось, что один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края. Повреждение получило административное здание за пределами порта.

До этого глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло рассказал, что в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали двое детей и один взрослый. Каждому была оказана своевременная медицинская помощь.

