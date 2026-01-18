Власти раскрыли последствия атаки ВСУ на Кубань Один человек пострадал при атаке ВСУ на Туапсинский район

Один человек получил травмы при попытке ВСУ атаковать гражданские объекты в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе. Повреждение получило административное здание за пределами порта.

Пострадал один человек, его госпитализировали, оказывают всю необходимую помощь. Повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе — в нем выбило окна, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 января силы ПВО ликвидировали и перехватили 63 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, 23 и 13 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Брянской областей, по шесть — над Ростовской областью и Республикой Северная Осетия — Алания, еще по четыре БПЛА сбили над Астраханской и Волгоградской областями.

Тем временем глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло рассказал, что в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали двое детей и один взрослый. Каждому была оказана своевременная медицинская помощь.