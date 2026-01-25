Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 16:43

Обида ЕС на Зеленского и тысяча мертвецов: новости СВО на вечер 25 января

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Российские войска ударили по энергетическому объекту врага авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией, украинская армия потеряла около 1335 военнослужащих, а в Европе призывают прекратить поставки оружия Украине после оскорбительных высказываний президента Владимира Зеленского. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ лишились почти 1,5 тыс. солдат

По данным Министерства обороны, потери украинских войск за минувшие сутки на всех направлениях специальной военной операции составили около 1335 военнослужащих. Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» Украина потеряла до 175 военных, танк и боевую бронированную машину.

В зоне группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 200 военных, а в зоне ответственности Южной группировки войск — до 215 солдат. Бойцы «Центра» ликвидировали до 375 украинских военнослужащих. В зоне ответственности «Востока» уничтожено до 315 солдат, в зоне ответственности «Днепра» — до 55 бойцов ВСУ.

Вместе с этим источник в силовых структурах узнал, что российские войска ликвидировали три боевые группы врага в Харьковской области. Украинское командование приказало им выдвинуться на разбитые авиацией позиции, что и привело к гибели военнослужащих.

Украина потеряла «гнездо» БПЛА

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ведомстве уточнили, что поражены цех производства, склады и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Кроме того, пострадали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Кроме того, как узнал источник в силовых структурах, в Черниговской области уничтожены площадка запуска беспилотных летательных аппаратов и пункты дислокации расчетов ударных дронов противника. Украинские войска использовали их для атак на российские регионы.

Выходка Зеленского оставила ВСУ без оружия

По данным источника в российских силовых структурах, украинские войска перебросили на Сумское направление все имеющиеся образцы советского вооружения. Наряду с массированным применением беспилотников украинская сторона активно использует танки, размещенные на закрытых огневых позициях.

Член Палаты депутатов Италии Россано Сассо также призвал прекратить поставки оружия Украине после оскорбительных высказываний президента Владимира Зеленского. По его словам, именно Европа сама создала и раскрутила образ украинского лидера, который теперь позволяет себе оскорбления в ее адрес.

Чехия также отказалась передавать Украине учебно-боевые самолеты L-159. Это подтвердил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Глава чешского правительства добавил, что споры вокруг возможной передачи данной техники носят искусственный характер.

Европу уличили в желании растянуть конфликт

Итальянское издание AntiDiplomatico сообщает, что европейские политики хотят растянуть конфликт на Украине. Они заинтересованы в том, чтобы боевые действия в стране продолжались еще как минимум полтора года.

Авторы статьи с возмущением отмечают циничную позицию лидеров Европейского союза. Они вынашивают отнюдь не мирные планы в отношении ситуации на Украине, что и составляет суть их стратегии.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

