Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:31

Ракетный удар по Белгороду, охота на мирных: как ВСУ атакуют РФ 25 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ночью средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата над субъектами России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся самому массированному обстрелу Вооруженных сил Украины. ВСУ также атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области.

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 52 дронов в ночь на 25 января

Средства противовоздушной обороны в ночь на 25 января сбили над Россией 52 украинских беспилотника, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, массированной атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в министерстве.

Так, 18 дронов удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 15 — над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Ростовской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Трое мирных жителей пострадали при детонации FPV-дрона в Белгородской области

В результате взрыва FPV-дрона, направленного ВСУ на частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил оперштаб региона. Среди них оказался ребенок.

Кроме того, в результате взрыва беспилотника поврежден сам дом. Фасад и оконные стекла здания оказались посечены осколками. Также были повреждены два автомобиля, находившихся рядом с местом атаки.

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

При атаке БПЛА на Ростовскую область были повреждены дом и автомобиль

Частный дом и автомобиль получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, возгорания не последовало. Он подчеркнул, что местные власти окажут мирным жителям всю необходимую помощь и поддержку.

«В результате падения БПЛА повреждены частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет», — отметил губернатор.

ВСУ причинили Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

ВСУ, регулярно обстреливающие Херсонскую область, причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.

«Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб», — сказал Сальдо.

В Запорожской области при атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадали четыре человека

Количество пострадавших при атаке на автомобили мирных жителей в Запорожской области достигло четырех человек, сообщила глава Васильевского округа региона Наталья Романиченко. Она добавила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Число пострадавших в результате атак БПЛА на машины возросло до четырех», — заявила Романиченко.

Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде

Ракетный удар ВСУ в Белгороде повредил и вывел из строя насосную станцию, которая снабжала теплом несколько жилых домов, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, на место происшествия немедленно выехали аварийные бригады для проведения восстановительных работ.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте», — сказано в публикации.

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

«По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно „Хаймарсами“. <…> Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию», — сказано в публикации.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Любимовке в Херсонской области

ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

«Любимовка. Вечером. Шесть артиллерийских прилетов», — сказано в публикации.

ВСУ атаковали автомобиль волонтеров с гуманитарной помощью в Запорожской области

Накануне ВСУ атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026 года, ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

Читайте также:

Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс

Военэксперт объяснил, почему у ВСУ не хватит сил на масштабное наступление

Военэксперт ответил, могут ли США передать супероружие Украине

Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны

Россия
Украина
СВО
ВСУ
БПЛА
дроны
Белгородская область
Ростовская область
Запорожская область
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах
«Стратегическое место»: в Кремле объяснили важность Гренландии
«Обоюдная зависимость»: Песков раскрыл правду об отношениях с Европой
«Страдает вся система»: Песков указал на большую проблему политиков в ЕС
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на школу
«Кормящего и дающего»: Песков заявил, что Киев готов кусать любую руку
Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки
В Кремле объяснили важность встречи Путина с Уиткоффом
«Мы с самого начала говорили»: Песков о темпах переговоров по Украине
США наказали Канаду после критики в Давосе
Песков объяснил, почему США «гонят» переговоры по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 25 января: гибель трех групп, что у Волчанска
Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
ВСУ атаковали российский регион беспилотниками и снарядами
«Головная боль»: Песков предрек Канаде большие трудности
В Кремле объяснили, в чем кроется квинтэссенция урегулирования на Украине
Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса
Раскрыта привычка Путина, которая отразилась на переговорах с Уиткоффом
Тюменскую область ждет аномальный холод
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.