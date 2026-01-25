Ракетный удар по Белгороду, охота на мирных: как ВСУ атакуют РФ 25 января

Ракетный удар по Белгороду, охота на мирных: как ВСУ атакуют РФ 25 января

Ночью средства ПВО уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата над субъектами России. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся самому массированному обстрелу Вооруженных сил Украины. ВСУ также атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области.

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 52 дронов в ночь на 25 января

Средства противовоздушной обороны в ночь на 25 января сбили над Россией 52 украинских беспилотника, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно информации ведомства, массированной атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в министерстве.

Так, 18 дронов удалось ликвидировать над территорией Брянской области, 15 — над территорией Краснодарского края, девять — над территорией Ростовской области. Еще четыре БПЛА были сбиты над Орловской областью, по три — над Белгородской и Астраханской областями.

Трое мирных жителей пострадали при детонации FPV-дрона в Белгородской области

В результате взрыва FPV-дрона, направленного ВСУ на частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил оперштаб региона. Среди них оказался ребенок.

Кроме того, в результате взрыва беспилотника поврежден сам дом. Фасад и оконные стекла здания оказались посечены осколками. Также были повреждены два автомобиля, находившихся рядом с местом атаки.

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

При атаке БПЛА на Ростовскую область были повреждены дом и автомобиль

Частный дом и автомобиль получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, возгорания не последовало. Он подчеркнул, что местные власти окажут мирным жителям всю необходимую помощь и поддержку.

«В результате падения БПЛА повреждены частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет», — отметил губернатор.

ВСУ причинили Херсонской области ущерб на десятки миллиардов рублей

ВСУ, регулярно обстреливающие Херсонскую область, причинили региону ущерб на десятки миллиардов рублей, заявил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, противник разрушил жилье, объекты инфраструктуры, социальные объекты, а также инженерные сети. При этом оценка урона продолжается.

«Речь идет о десятках миллиардов рублей. Это разрушенное жилье, инфраструктура, социальные объекты, инженерные сети. Точную сумму сейчас назвать невозможно — подсчеты продолжаются, и каждый новый обстрел, к сожалению, увеличивает этот ущерб», — сказал Сальдо.

В Запорожской области при атаке дронов ВСУ на автомобиль пострадали четыре человека

Количество пострадавших при атаке на автомобили мирных жителей в Запорожской области достигло четырех человек, сообщила глава Васильевского округа региона Наталья Романиченко. Она добавила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Число пострадавших в результате атак БПЛА на машины возросло до четырех», — заявила Романиченко.

Ракетный удар ВСУ оставил дома без тепла в Белгороде

Ракетный удар ВСУ в Белгороде повредил и вывел из строя насосную станцию, которая снабжала теплом несколько жилых домов, сообщил мэр города Валентин Демидов. По его словам, на место происшествия немедленно выехали аварийные бригады для проведения восстановительных работ.

«После ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции, которая обеспечивает теплом несколько домов на Харгоре. Аварийные бригады уже на месте», — сказано в публикации.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

«По нашей информации, самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно „Хаймарсами“. <…> Есть повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию», — сказано в публикации.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Любимовке в Херсонской области

ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

«Любимовка. Вечером. Шесть артиллерийских прилетов», — сказано в публикации.

ВСУ атаковали автомобиль волонтеров с гуманитарной помощью в Запорожской области

Накануне ВСУ атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026 года, ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

