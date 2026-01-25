Слюсарь рассказал о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область Слюсарь: при атаке БПЛА на Ростовскую область были повреждены дом и автомобиль

Частный дом и автомобиль получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, заявил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших, возгорания не последовало.

В результате падения БПЛА повреждены частный дом и автомобиль. Проживающая в доме семья находится у соседей. В доме пострадала кровля и выбиты стекла. Возгорания нет, — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что местные власти окажут мирным жителям всю необходимую помощь и поддержку. Также Слюсарь предупредил, что в регионе продолжается работа по отражению воздушной атаки ВСУ, и призвал граждан сохранять бдительность.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 25 января сбили над Россией более 50 украинских дронов. Массированной атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны — Брянская, Ростовская, Орловская, Белгородская, Астраханская области, а также Краснодарский край.

До этого украинские военнослужащие провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области. По словам главы муниципального округа Павла Филипчука, было зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.