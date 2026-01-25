Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом Три человека пострадали при детонации FPV-дрона в Белгородской области

В результате взрыва FPV-дрона, направленного Вооруженными силами Украины на частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадали трое мирных жителей, сообщил оперштаб региона. Среди них оказался ребенок.

Кроме того, в результате взрыва беспилотника поврежден сам дом. Фасад и оконные стекла здания оказались посечены осколками. Также были повреждены два автомобиля, находившиеся рядом с местом атаки.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массированный удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины стал частью плана действующего украинского президента Владимира Зеленского. Цель этого плана — сорвать возможные мирные переговоры. Колесник подчеркнул, что для достижения своих целей ВСУ готовы атаковать гражданские объекты и мирное население.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о самом масштабном обстреле региона. По его данным, атака была, предположительно, проведена с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.