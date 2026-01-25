Действующий украинский президент Владимир Зеленский хочет сорвать мирные переговоры массированным ударом по Белгороду, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что для достижения целей Вооруженные силы Украины готовы наносить удары по гражданским объектам и мирным людям.

Невооруженным глазом видно, как наносятся удары. Причем удары серьезные, по гражданской инфраструктуре, по врачам. То есть делается все, чтобы сорвать переговоры. Следующий этап 1 февраля как раз в Абу-Даби. Они своими массированными ударами наносят ущерб инфраструктуре, и людям, и [бьют] по людям гуманитарной профессии, самой гуманной в мире — по врачам, ― объяснил Колесник.

Парламентарий отметил, что подобные атаки подтверждают, что Зеленский не планирует завершать конфликт дипломатическим путем и будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, а он остался у власти. Собеседник также добавил, что только Запад не хочет признавать истинные цели главы Украины.

Эти действия показывают, что мир никакой не нужен, потому что это уже известный факт: мир — это смерть для Зеленского. То есть это жизнь для украинцев и смерть для Зеленского. Это желание всей этой киевской нацистской верхушки спасти свою шкуру приводит к таким трагическим последствиям. По-моему, здесь все ясно уже и миру, и всем остальным, но Запад упорно не хочет этого замечать, ― резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.