Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:48

В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду

Депутат Колесник: Зеленский хочет сорвать мирные переговоры ударом по Белгороду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Действующий украинский президент Владимир Зеленский хочет сорвать мирные переговоры массированным ударом по Белгороду, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что для достижения целей Вооруженные силы Украины готовы наносить удары по гражданским объектам и мирным людям.

Невооруженным глазом видно, как наносятся удары. Причем удары серьезные, по гражданской инфраструктуре, по врачам. То есть делается все, чтобы сорвать переговоры. Следующий этап 1 февраля как раз в Абу-Даби. Они своими массированными ударами наносят ущерб инфраструктуре, и людям, и [бьют] по людям гуманитарной профессии, самой гуманной в мире — по врачам, ― объяснил Колесник.

Парламентарий отметил, что подобные атаки подтверждают, что Зеленский не планирует завершать конфликт дипломатическим путем и будет делать все, чтобы боевые действия продолжались, а он остался у власти. Собеседник также добавил, что только Запад не хочет признавать истинные цели главы Украины.

Эти действия показывают, что мир никакой не нужен, потому что это уже известный факт: мир — это смерть для Зеленского. То есть это жизнь для украинцев и смерть для Зеленского. Это желание всей этой киевской нацистской верхушки спасти свою шкуру приводит к таким трагическим последствиям. По-моему, здесь все ясно уже и миру, и всем остальным, но Запад упорно не хочет этого замечать, ― резюмировал Колесник.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

Россия
Украина
СВО
Белгородская область
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы поедем»: известный детский хирург из США захотел вернуться в Россию
Власти раскрыли последствия атаки FPV-дрона ВСУ на частный дом
Названо условие, при котором Евросоюз и Россия могут вернуться к диалогу
Толпа британских туристов избила семью из Москвы в египетском отеле
Новый вирус впервые унес жизнь человека
Раскрыты подробности о состоянии рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ
В Британии захотели создать свое ФБР
Спорим, что не делали: необычный салат с креветками и хурмой
Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза
Как сделать пасту Амосова дома быстро: рецепт для иммунитета
На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США
Черепах «ошпарило» кипятком в российском регионе
«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев
МИД РФ уточнил, как идет диалог по дипсобственности и авиасообщению с США
«Как Долину»: российского актера обманули мошенники
В Госдуме назвали главную цель массированного удара ВСУ по Белгороду
Молодые россияне рассказали о своем отношении к Богу
На Западе раскрыли смысл интереса США к Гренландии
В США медбрат был убит полицией за попытку помочь женщине в ходе протестов
Дальше
Самое популярное
В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.