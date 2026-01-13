Военэксперт ответил, могут ли США передать супероружие Украине

США могут передать Украине новое мощное оружие, которое применялось в ходе атаки на Венесуэлу, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. При этом он усомнился в эффективности подобного вооружения в зоне СВО.

Теоретически все возможно (передача нового оружия США ВСУ. — NEWS.ru). Но все-таки надо понять, что в данном случае мы имели дело с объектом. Насколько можно судить, США сказали, что построили даже некий макет этого объекта, который является постройкой на поле боя. Если присутствуют такие объекты в хаотичном состоянии на очень большом пространстве, то подобное не будет эффективно, — объяснил Артамонов.

Военэксперт отметил, что генератор — источник облучения, который, вероятно, использовался в Каракасе — не сможет свободно находиться в воздухе над полем боя. По его словам, российские системы противовоздушной обороны с легкостью уничтожат это оружие.

Мало того, для этого надо, чтобы облучатель завис над полем боя и ему позволили там висеть. Мы с вами знаем, что над Каракасом висели американские вертолеты, которые почему-то выглядели как елочные игрушки. Никто не думал их сбивать. Плохо себе представляю такую ситуацию на поле боя. Хватило бы одного ПЗРК «Игла», чтобы подобное было невозможным, — резюмировал Артамонов.

Ранее бывший сотрудник Госдепа Саша Ингбер заявила, что у правительства США может быть устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома». По ее словам, американские спецслужбы изъяли это оружие несколько месяцев назад в ходе тайной операции.