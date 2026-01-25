Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 05:29

В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека

Число пострадавших при атаке БПЛА на автомобили в Запорожье возросло до четырех

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Количество пострадавших при атаке на автомобили мирных жителей в Запорожской области достигло четырех человек, сообщила РИА Новости глава Васильевского округа региона Наталья Романиченко. Он добавила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших результате атак БПЛА по машинам возросло до четырех, — заявила Романиченко.

Ранее Гладков сообщил, что Белгород подвергся самому массированному обстрелу ВСУ. По его словам, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели трех сотрудников Алешковской больницы после атаки ВСУ на машину скорой помощи на въезде в Голую Пристань. Он назвал удар преступлением против человечности.

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что ночью 24 января силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 75 украинских дронов. 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей. Также БПЛА сбили над Крымом, Курской, Воронежской и Брянской областями.

