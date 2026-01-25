В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах

В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах NYT: Украина и США обсуждали размещение миротворческих сил в ДНР

Украина и США обсуждали размещение миротворческого контингента из нейтральных стран в части территории ДНР или создание демилитаризованной зоны, сообщает The New York Times. От кого исходило предложение и как его оценивает Киев, издание не уточняет.

Источники утверждают, что план урегулирования состоит из 20 пунктов и включает вопросы безопасности, восстановления инфраструктуры, обмена пленными и другие параметры. Несмотря на продвижение в ряде пунктов, Москва и Киев сохраняют разногласия по ключевым позициям.

По данным газеты, Украина не согласна уступать России весь Донбасс. Москва же настаивает на полном выводе ВСУ из региона и выступает против размещения иностранных миротворцев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва изначально исходила из того, что урегулирование ситуации на Украине потребует много времени. Предстоит «небыстрая дорога», подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп между тем признался, что урегулирование конфликта на Украине на практике оказалось куда более сложным, чем казалось прежде. По его словам, это самая трудная задача, с которой ему довелось столкнуться. Несмотря на это, США фиксируют значительный прогресс в переговорном процессе, добавил американский лидер.