Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:51

В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах

NYT: Украина и США обсуждали размещение миротворческих сил в ДНР

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Украина и США обсуждали размещение миротворческого контингента из нейтральных стран в части территории ДНР или создание демилитаризованной зоны, сообщает The New York Times. От кого исходило предложение и как его оценивает Киев, издание не уточняет.

Источники утверждают, что план урегулирования состоит из 20 пунктов и включает вопросы безопасности, восстановления инфраструктуры, обмена пленными и другие параметры. Несмотря на продвижение в ряде пунктов, Москва и Киев сохраняют разногласия по ключевым позициям.

По данным газеты, Украина не согласна уступать России весь Донбасс. Москва же настаивает на полном выводе ВСУ из региона и выступает против размещения иностранных миротворцев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва изначально исходила из того, что урегулирование ситуации на Украине потребует много времени. Предстоит «небыстрая дорога», подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп между тем признался, что урегулирование конфликта на Украине на практике оказалось куда более сложным, чем казалось прежде. По его словам, это самая трудная задача, с которой ему довелось столкнуться. Несмотря на это, США фиксируют значительный прогресс в переговорном процессе, добавил американский лидер.

США
Украина
переговоры
войска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры, как «Искандер» не дал дронам ВСУ ударить по России
Стало известно, какие болезни лишат прав в 2026 году
В Россию может попасть смертельный вирус Нипах, от которого нет лекарств
Хет-трик Глушакова, дубль Каряки: как прошел матч легенд памяти Симоняна
Москва жестко высказалась о судьбе Мадуро и действиях США
Расчлененное тело 70-летнего пенсионера нашли в яме уличного туалета
Погода в Москве в понедельник, 26 января: ждать ли сильных осадков и тепла
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
Названо возможное требование к размещению войск из нейтральных стран в ДНР
А я пойму все по глазам: вычисляем лжеца по взгляду, мимике и жестам
Участника ювелирного ограбления на 7,5 млрд рублей случайно депортировали
Умер работавший с Высоцким гитарист
«Надо ждать, когда уйдет»: Песков оценил перспективы переговоров с Каллас
«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии
«Легенда»: Уиткофф оценил переводчика Путина
Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС
В Кремле высказали отношение к «Золотому куполу» США
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.