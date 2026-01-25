В Италии призвали к радикальным мерам из-за оскорблений Зеленского Политик Сассо выступил за остановку поставок оружия после слов Зеленского

Следует прекратить поставки оружия Украине после оскорбительных высказываний президента Владимира Зеленского, заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в соцсети X. По его словам, именно Европа сама создала и раскрутила образ украинского лидера, который теперь позволяет себе оскорбления в ее адрес.

Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия. Хватит итальянских денег. <…> На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я заявляю об этом с высоко поднятой головой, — написал политик.

Сассо считает, что если Европа действительно хочет прекращения конфликта на Украине, то ЕС следует не затягивать боевые действия, обогащая «нескольких коррумпированных политиков». Вместо этого он предложил потребовать от Зеленского пойти на уступки.

Ранее на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины оскорбительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Он заявил, что «каждый „Виктор“ заслуживает подзатыльник». Также он отметил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, в настоящее время действуют свободно.