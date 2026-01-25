В Европе отказались передавать Украине самолеты L-159 Премьер Чехии Бабиш заявил, что поставок самолетов L-159 Киеву нет и не будет

Чехия не будет передавать Украине учебно-боевые самолеты L-159, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Как сообщает новостной портал Idnes, глава кабмина европейской страны добавил, что споры вокруг возможной передачи данной техники носят искусственный характер.

Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт, — сказал политик.

Ранее премьер-министр Чехии приобрел глобус на фоне дискуссий вокруг Гренландии. Он сделал это, чтобы точно знать, где находится остров. Политик также добавил, что российская ракета «Орешник» достигнет территории США за 26 минут, а уже на 11-й минуте окажется прямо над Гренландией. На вопрос о том, может ли Чешская Республика официально поддержать Гренландию, отвергающую угрозы президента США Дональда Трампа об аннексии, Бабиш ответил отрицательно.

До этого стало известно, что глава компании Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал самым богатым в мире бизнесменом в оборонной отрасли. Его состояние выросло до $36,9 млрд буквально за одну ночь после того, как акции его компании подорожали на 28%. Магнат стал одним из главных бенефициаров резкого роста военных расходов после начала конфликта на Украине. В 2024 году его CSG стала ключевым участником чешской инициативы по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.