Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 08:06

В Европе отказались передавать Украине самолеты L-159

Премьер Чехии Бабиш заявил, что поставок самолетов L-159 Киеву нет и не будет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чехия не будет передавать Украине учебно-боевые самолеты L-159, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. Как сообщает новостной портал Idnes, глава кабмина европейской страны добавил, что споры вокруг возможной передачи данной техники носят искусственный характер.

Никакой [продажи Украине] L-159 нет и не будет. Вопрос закрыт, — сказал политик.

Ранее премьер-министр Чехии приобрел глобус на фоне дискуссий вокруг Гренландии. Он сделал это, чтобы точно знать, где находится остров. Политик также добавил, что российская ракета «Орешник» достигнет территории США за 26 минут, а уже на 11-й минуте окажется прямо над Гренландией. На вопрос о том, может ли Чешская Республика официально поддержать Гренландию, отвергающую угрозы президента США Дональда Трампа об аннексии, Бабиш ответил отрицательно.

До этого стало известно, что глава компании Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал самым богатым в мире бизнесменом в оборонной отрасли. Его состояние выросло до $36,9 млрд буквально за одну ночь после того, как акции его компании подорожали на 28%. Магнат стал одним из главных бенефициаров резкого роста военных расходов после начала конфликта на Украине. В 2024 году его CSG стала ключевым участником чешской инициативы по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Чехия
Андрей Бабиш
самолеты
военная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погреб под контролем: спасаем овощи от гнили и прорастания
Тысячи японцев пришли проститься с последними оставшимися в стране пандами
Невеста Кулебы расширила империю удовольствий в сердце Польши
Банки переведут на единый QR-код
На Meta подали в суд из-за переписок в WhatsApp
Киев отказался от ключевого требования Москвы на переговорах
Рябков рассказал, как сейчас налажен диалог дипмиссий РФ и США
В Европе отказались передавать Украине самолеты L-159
«Не принесут мира»: МИД РФ о планах Европы по размещению войск на Украине
США нашли способ укрепить доверие между РФ и Европой
«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ
Мощный удар по Белгороду и «охота» на медиков: новости СВО к утру 25 января
На Западе выяснили, что США думают о европейских гарантиях для Киева
Брат Хабиба Нурмагомедова сверг экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе
Жареная печень с луком по кавказскому рецепту — мягкая, ароматная, без горечи
В Херсонской области оценили масштабы ущерба от обстрелов ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 января: инфографика
Захарова сравнила замену бюста Пушкина в Одессе с «Собачьим сердцем»
Над Россией сбили свыше полусотни беспилотников за ночь
Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за выгораживания Зеленского
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.