08 февраля 2026 в 12:25

Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным

Премьер Чехии Бабиш призвал ЕС начать прямой диалог с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Лидеры Европейского союза должны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, которые приводит портал TN.CZ, ранее такого рода диалог в ЕС осуждался.

Европейские лидеры начали говорить о том, что Европа ведет переговоры с Путиным. Раньше, когда [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан был у [президента Украины Владимира] Зеленского и Путина, все это осуждали, — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отмечает пробуждение в Европе здоровых сил. По его словам, эти политики ориентируются на национальные интересы своих стран, а не на имперские амбиции. По его мнению, в число таких стран входит Чехия. В ответ Бабиш заявил, что не понимает, о чем идет речь, и подчеркнул неизменность внешнеполитического курса Праги.

До этого Бабиш заявил, что его страна не будет выделять бюджетные средства на программу поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он не исключил, что программа может быть продолжена, если ее финансирование возьмут на себя другие государства. Бабиш также отметил, что все операции, связанные с поставками, должны быть абсолютно прозрачными и исключать любые коррупционные риски.

