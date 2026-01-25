Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 09:47

«Еще полтора года»: Европу обвинили в желании затянуть конфликт на Украине

L'AntiDiplomatico: ЕС хотел бы затянуть конфликт на Украине еще на полтора года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские политики заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине продолжался еще как минимум полтора года, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Авторы статьи с возмущением отмечают циничную позицию лидеров ЕС. Они вынашивают отнюдь не мирные планы в отношении ситуации на Украине, что и составляет суть их стратегии, резюмируют журналисты.

На самом деле европейцы, которые как в Риме, так и в Берлине говорят о сотрудничестве вооруженных сил и более тесном сотрудничестве военной промышленности, интересуются Украиной в очень конкретном смысле и требуют, чтобы Зеленский продолжал войну как минимум еще полтора года, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в городе Капошвар заявил, что Европейский союз уже подписал документ, предусматривающий отправку войск на Украину при возникновении такой необходимости. По словам политика, Европа уже фактически участвует в боевых действиях, поэтому не стоит говорить о том, что она не собирается вступиться за Киев. Также венгерский премьер подверг критике возможный ускоренный прием Украины в ЕС к 2027 году.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Европейский союз ждет волна протестов. Их причиной станет курс западных лидеров на спонсирование Украины. По его словам, основным поводом для недовольства европейцев будет повышение налогов ради увеличения военной помощи Киеву.

Евросоюз
СВО
Европа
политика
Украина
