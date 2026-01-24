Евросоюз накроет волна протестов из-за курса западных лидеров на спонсирование Украины, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, основной причиной недовольства европейцев станет повышение налогов ради увеличения военной помощи Киеву.

Евросоюзу уже неоткуда брать деньги на обеспечение Украины: их экономика проседает за счет увеличения военного бюджета и кризиса социальной политики. Европейским лидерам остается отыгрываться на собственном населении, повышать налоги, закрывать малый и средний бизнес. Но это приведет к еще более активным протестам граждан. Если ранее протесты наблюдались только в Германии и Франции, то к концу 2026 года подключатся другие страны. В частности, это Италия, которая сейчас очень сильно показывает пацифистские взгляды: итальянцы насытились двумя мировыми войнами в прошлом и не хотят третьей, — заявил Самонкин.

Ранее Самонкин заявил, что Киев использует $1,5 трлн, которые Европейский союз намерен передать Украине, не по назначению. По его словам, подобная финансовая поддержка является нецелевым расходованием средств, в которых нуждаются сами страны ЕС.