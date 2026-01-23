Киев использует $1,5 трлн, которые Европейский союз намерен передать Украине, не по назначению, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, подобная финансовая поддержка является нецелевым расходованием средств, в которых нуждаются сами страны ЕС.

$1,5 трлн — это очень большая сумма. Не все государства в Европе получают какие-то дополнительные субсидии от Брюсселя, та же самая Польша, страны Балтии, южные европейские государства нуждаются в обеспечении внутренних социальных проектов. Такая поддержка Украине — это нецелевое использование средств. Понятно, что у Киева сейчас все плохо и на фронтах, и в области энергетики. Ему необходимы дополнительные деньги для восстановления хоть какой-то инфраструктуры. Но такие средства — это вбухивание в пустоту. Как показывает практика, режим Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) является коррупционным, и любые финансы, направленные в Киев, идут не по номинальному назначению, — высказался Самонкин.

По его мнению, если бы помощь использовалась правильно, то ВСУ не испытывали бы текущих проблем с вооружением и ПВО. Политолог подчеркнул, что украинская экономика существует лишь за счет внешних дотаций, а страна является банкротом.

Если бы та помощь, которая отправляется в Киев, реально бы реализовывалась, Вооруженные силы Украины не имели бы никаких проблем в плане вооружения и ПВО. Украинская экономика сейчас существует только за счет внешних экономических долгов и как страна она банкрот. В этом заключается парадокс. Европейский союз пытается подготовить документы о 10-летней помощи тайно, потому что на Западе еще таится умирающая надежда возвращения демократов в Белый дом. Но эта подковерная игра не приведет Европу ни к чему хорошему, — резюмировал Самонкин.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина требует у Европейского союза $1,5 трлн в следующие 10 лет. Он сравнил эту ситуацию со «взрывом бомбы» и добавил, что Будапешт выступает против таких инициатив.