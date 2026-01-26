Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и стрельба. По сообщению канала, это связано с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, после 01:00 мск было слышно около семи мощных взрывов и видно яркие вспышки в небе. Как пишет канал, вражеские дроны летели со стороны Азовского моря.

Кроме того, дежурные средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Восемь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области», — указали в МО.

Также власти адыгейского Тахтамукайского района осмотрели 924 помещения с различной степенью повреждений в ауле Новая Адыгея, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. Населенный пункт ранее подвергся удару украинских БПЛА.

«Усилия направлены на ремонт корпуса № 15, который принял на себя основной удар. Поврежденные перегородки в квартирах демонтированы, и строители уже приступили к возведению новых. Фасад тоже не останется без реставрации. Со строителями приняли затратное, но правильное решение — отбить старый облицовочный кирпич и заменить его на новый, чтобы вернуть внешний вид здания», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Белгород вечером в субботу, 24 января, подвергся самому массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. По его словам, в настоящее время аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Также ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

Кроме того, украинские войска атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026, года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

