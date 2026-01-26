Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 05:07

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и стрельба. По сообщению канала, это связано с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, после 01:00 мск было слышно около семи мощных взрывов и видно яркие вспышки в небе. Как пишет канал, вражеские дроны летели со стороны Азовского моря.

Кроме того, дежурные средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Восемь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области», — указали в МО.

Также власти адыгейского Тахтамукайского района осмотрели 924 помещения с различной степенью повреждений в ауле Новая Адыгея, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. Населенный пункт ранее подвергся удару украинских БПЛА.

«Усилия направлены на ремонт корпуса № 15, который принял на себя основной удар. Поврежденные перегородки в квартирах демонтированы, и строители уже приступили к возведению новых. Фасад тоже не останется без реставрации. Со строителями приняли затратное, но правильное решение — отбить старый облицовочный кирпич и заменить его на новый, чтобы вернуть внешний вид здания», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Белгород вечером в субботу, 24 января, подвергся самому массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атака, предположительно, была осуществлена с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были повреждены объекты энергетического комплекса, сообщил он.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что после ракетного удара ВСУ остановились насосы повысительной насосной станции. По его словам, в настоящее время аварийные бригады уже работают над восстановлением.

Также ВСУ провели артиллерийский обстрел населенного пункта в Херсонской области, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале. По его словам, зафиксировано шесть ударов по территории поселка Любимовка Каховского округа.

Кроме того, украинские войска атаковали автомобиль волонтеров в Запорожской области, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. Транспорт перевозил гуманитарную помощь для реабилитационного центра в зоопарке, где содержатся крупные хищники.

«Сегодня, 24 января 2026, года ВСУ атаковали автомобиль волонтерской организации „Крылья Победы“, который вез гуманитарную помощь Васильевскому реабилитационному центру для крупных хищников. К сожалению, в последнее время пособники (ВСУ. — NEWS.ru) прицельно охотятся на гражданские автомобили», — заявила Романиченко.

Читайте также:

ВСУ покарали за Пензу, горе в семье Соколова, дело Усольцевых: что дальше

Обида ЕС на Зеленского и тысяча мертвецов: новости СВО на вечер 25 января

Ракетный удар по Белгороду, охота на мирных: как ВСУ атакуют РФ 25 января

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты предложили перенести изменения в правила поступления в вузы
Юрист ответил, можно ли хранить коляски и велосипеды в подъездах
«Уйти в отставку»: главу МИД Австрии раскритиковали за помощь Киеву
В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт
Обломки украинского БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани
Почему снится дождь: секреты подсознания раскрыты
Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января
МИД Ирана обвинил западные медиа во лжи о погибших на протестах
Один человек пострадал из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани
Юрист раскрыл, можно ли вернуть подарки после расставания
Частный самолет разбился при взлете в США
Минимальные для поступления баллы ЕГЭ увеличились по пяти предметам
Стоимость золота достигла исторического максимума
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 января
К чему снится один и тот же человек: тайны подсознания
Паром с 350 пассажирами на борту затонул на Филиппинах
В США опровергли слухи об одном животном в Белом доме
Аналитик ответил, могла ли Украина засечь запуск «Орешника»
Названа травмоопасная ошибка многих клиентов фитнес-клубов
Гороскоп на 26 января: кому пойдет на пользу спортзал, а кому — молчание?
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.