25 января 2026 в 21:32

В Адыгее раскрыли последствия удара БПЛА

В Новой Адыгее 924 помещения получили повреждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти адыгейского Тахтамукайского района осмотрели 924 помещения с различной степенью повреждений в ауле Новая Адыгея, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. Населенный пункт ранее подвергся удару украинских БПЛА.

Усилия направлены на ремонт корпуса № 15, который принял на себя основной удар. Поврежденные перегородки в квартирах демонтированы, и строители уже приступили к возведению новых. Фасад тоже не останется без реставрации. Со строителями приняли затратное, но правильное решение — отбить старый облицовочный кирпич и заменить его на новый, чтобы вернуть внешний вид здания, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке украинских беспилотников на Кубань и Адыгею. По его словам, в результате налета имеются пострадавшие. Повреждены жилые строения и машины, а из многоэтажного дома в поселке Афипский проведена эвакуация граждан.

Кроме того, в Следственном комитете РФ сообщили о начале расследования после удара ВСУ по Адыгее, где пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних. Сотрудники ведомства займутся установлением всех деталей случившегося и лиц, причастных к инциденту. Позже сообщалось, что на месте удара были найдены фрагменты человеческого тела.

