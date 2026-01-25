Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 23:21

Названо число сбитых над Россией за три часа украинских БПЛА

МО РФ: над Россией сбили 13 украинских БПЛА за три часа

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Дежурные средства российской ПВО за три часа вечером в воскресенье, 25 января, перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

Восемь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области, — указали в МО.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона погибла женщина. Трагедия произошла из-за детонации беспилотника в селе Нечаевка. В селе Головчино водитель получил осколочное ранение бедра и термические ожоги правой кисти.

Кроме того, подверглись нападению города и села Белгородской области: Шебекино, Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка, куда было направлено 28 дронов, 15 из них были нейтрализованы и уничтожены. Выяснилось, что в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, которую доставили в центральную районную больницу.

БПЛА
ВСУ
Россия
ПВО
