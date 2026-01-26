Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба SHOT: в Краснодарском крае слышны взрывы и стрельба, ПВО уничтожает дроны ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края слышны взрывы и стрельба. По сообщению канала, это связано с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, после 01:00 мск было слышно около семи мощных взрывов и видно яркие вспышки в небе. Как пишет канал, вражеские дроны летели со стороны Азовского моря.

Ранее стало известно, что дежурные средства российской ПВО за три часа вечером в воскресенье, 25 января, перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

Кроме того, подверглись нападению города и села Белгородской области: Шебекино, Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка, куда было направлено 28 дронов, 15 из них были нейтрализованы и уничтожены. Выяснилось, что в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, которую доставили в центральную районную больницу.