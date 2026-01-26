Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 01:33

Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ освободили за неделю

ВС РФ освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за неделю

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские военные освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошедшую неделю, передает РИА Новости. Два в Харьковской области и по одному в ДНР и Запорожской области, уточняется в материале.

Кроме того, за период с 12 по 18 января были освобождены пять населенных пунктов, добавили журналисты. Они указали, что российские военные смогли провести успешную работу в двух пунктах в Запорожской области и ДНР и в одном в Сумской области.

Ранее группа украинских пехотинцев и наемник из Колумбии провалили штурм, в ходе которого раненого бойца с перебитыми ногами эвакуировали в блиндаж. Как рассказал пленный Александр Салюков, следы этой эвакуации случайно выдали позицию, приведя российских солдат прямо к укрытию противника.

До этого выяснилось Вооруженные силы России освободили восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск, расположенный в ДНР. Российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области. В Запорожской области было взято под контроль село Новоданиловка.

ВС РФ
военные
СВО
ДНР
