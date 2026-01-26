Прорыв у Константиновки и разгром Starlink: успехи ВС РФ к утру 26 января

Подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаку штурмовых групп ВСУ у Осинова в Купянском районе Харьковской области, уничтожены до пяти украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 января?

«Запад» отразил попытку контратаки ВСУ под Харьковом

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп 1-й бригады Нацгвардии [Украины] в районе населенного пункта Осиново. Уничтожены до пяти бойцов ВСУ», — сказал он.

Кроме того, за прошедшие сутки бойцы Западной группировки войск уничтожили пять минометов и восемь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 43 тяжелых боевых квадрокоптера. Также были выявлены и уничтожены 41 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ.

Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ освободили за неделю

Российские военные освободили четыре населенных пункта в зоне СВО за прошедшую неделю, передает РИА Новости. Два в Харьковской области и по одному в ДНР и Запорожской области, уточняется в материале.

Кроме того, за период с 12 по 18 января были освобождены пять населенных пунктов, добавили журналисты. Они указали, что российские военные смогли провести успешную работу в двух пунктах в Запорожской области и ДНР и в одном в Сумской области.

В ДНР ликвидированы важные офицеры спецназа ВСУ

ВС РФ ликвидировали несколько офицеров ВСУ из спецназа «Омега», передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что все они были уничтожены в ДНР и Харьковской области.

«В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения „Омега“ НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным Сухой», — сказано в сообщении.

В ДНР ликвидирован начальник связи центра специального назначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков, добавили в источнике. На территории Харьковской области был уничтожен начальник второй погранзаставы лейтенант Владислав Мисько.

Пушилин сообщил о прорыве армии России возле Константиновки

ВС России продвигаются на Краснолиманском направлении в районе Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Он уточнил, что активные боевые действия идут возле населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.

«Константиновское направление — видим продвижение в самой Константиновке. В районе железнодорожного вокзала», — заявил Пушилин.

ВС РФ продвигаются по всей линии фронта

Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта, сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он также отметил ускоренное развитие отечественного военно-промышленного комплекса и устойчивость экономики страны.

«Российская армия последовательно наступает практически по всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость», — сказал глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что наиболее важным фактором является поддержка российским обществом политики президента России Владимира Путина. Общество, по его словам, поддерживает и действия российской армии на передовой.

