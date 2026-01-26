Силы ПВО России отразили массированную атаку беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинских вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены две управляемых авиационных бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 26 января украинские войска ударили БПЛА по трем регионам России. Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 40 целей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотным летательным аппаратом машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области. В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что в салоне находился пациент, которого везли в больницу. В результате был ранен водитель транспортного средства.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов.