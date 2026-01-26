Сразу 40 дронов совершили массированный налет на российские регионы

Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по трем регионам России в ночь на понедельник, 26 января, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 40 целей.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 25 января до 7:00 мск 26 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего беспилотников заметили над Краснодарским краем. В небе над территорией региона сбили 34 цели. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской и Калужской областями. Кроме того, четыре БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. В результате никто не пострадал. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов. В одной из построек поврежден навес, во второй выбиты стекла в окнах.