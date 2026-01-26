Бурятия будет делать для нужд СВО смертоносные дроны Бурятия в 2026 году начнет отправлять в зону СВО новые FPV-дроны «Бургэд»

Поставки в зону специальной военной операции новой модели FPV-дронов под названием «Бургэд» начнутся в 2026 году, заявил глава региона Алексей Цыденов. Как передает ТАСС, руководитель добавил, что данный БПЛА обладает повышенной грузоподъемностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками.

У нас хорошо пошли FPV-дроны «Бургэд», сейчас новая модель на пятнадцатой раме с повышенной грузоподъемностью, повышенными эксплуатационными характеристиками прошла успешные испытания. В этом году уже будем ее поставлять на передовую, — указал руководитель.

Ранее пресс-служба предприятия «Уралдронзавод» сообщила, что новые беспилотники «Упырь-18» с увеличенной грузоподъемностью поступили на вооружение российских войск. В компании уточнили, что данные дроны уже задействованы на двух участках фронта — Купянском и Константиновском направлениях специальной военной операции. Основная функция этих аппаратов — уничтожение укрепленных блиндажей противника с помощью мин, масса которых достигает 10 килограммов.

До этого сообщалось, что системы противовоздушной обороны Украины стали неэффективными из-за действий Вооруженных сил России. Расходы Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли критически высокого и неприемлемого уровня. Кроме того, Украина почти полностью израсходовала свои и без того ограниченные запасы зенитных ракет.