На фронт начали активно поставлять «Упырей» Дроны «Упырь-18» начали применять на Купянском и Константиновском направлениях

Российские войска получили новые дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18», сообщили в пресс-службе предприятия «Уралдронзавод». Там уточнили, что беспилотники уже используются на Купянском и Константиновском направлениях специальной операции. Они позволяют военнослужащим поражать укрепленные блиндажи противника при помощи 10-килограммовых мин, передает ТАСС.

Дроны «Упырь-18», получившие свое название за 18-дюймовую раму, способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров, поражая укрепленные блиндажи и позиции противника, — говорится в сообщении.

На Уралдронзаводе добавили, что «Упырь-18» также может использоваться для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения благодаря повышенной грузоподъемности. Предприятие также планирует нарастить производство дронов.

Ранее газета Telegraph сообщила, что системы противовоздушной обороны Украины стали неэффективными. В частности, затраты Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли «неприемлемого уровня». Кроме того, Украина истощила и без того ограниченные запасы зенитных ракет.