Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 07:53

На фронт начали активно поставлять «Упырей»

Дроны «Упырь-18» начали применять на Купянском и Константиновском направлениях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские войска получили новые дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18», сообщили в пресс-службе предприятия «Уралдронзавод». Там уточнили, что беспилотники уже используются на Купянском и Константиновском направлениях специальной операции. Они позволяют военнослужащим поражать укрепленные блиндажи противника при помощи 10-килограммовых мин, передает ТАСС.

Дроны «Упырь-18», получившие свое название за 18-дюймовую раму, способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров, поражая укрепленные блиндажи и позиции противника, — говорится в сообщении.

На Уралдронзаводе добавили, что «Упырь-18» также может использоваться для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения благодаря повышенной грузоподъемности. Предприятие также планирует нарастить производство дронов.

Ранее газета Telegraph сообщила, что системы противовоздушной обороны Украины стали неэффективными. В частности, затраты Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли «неприемлемого уровня». Кроме того, Украина истощила и без того ограниченные запасы зенитных ракет.

ВС РФ
СВО
БПЛА
дроны
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российским предпенсионерам напомнили о льготах и выплатах в 2026 году
Более 10 человек погибли при стрельбе во время футбольного матча в Мексике
Виктория Боня публично обматерила 13-летнюю дочь на отдыхе
«Одни шестерки»: друг Рыманова заявил о проклятии гитаристов «Любэ»
На Западе признали бессилие перед «Орешником»
В Чехии назвали флаг Украины в центре Праги ненужной провокацией
Более 2,2 млн россиян признали банкротами
«Провалила тест на эффективность»: в России вынесли приговор ОБСЕ
Россиянам рассказали о случаях, когда нужно вернуть пенсию государству
В Приморье выросло число госпитализированных после аварии с автобусом
Украинский дрон атаковал скорую помощь, которая везла пациента в больницу
27 января — День памяти жертв холокоста: чтобы помнили
Для украинцев разработали симулятор побега из ТЦК
В России могут появиться зеленые номера машин
Что такое синий экран смерти на ПК и можно ли спасти технику в этот момент?
Украинские националисты сдались в плен под Димитровом
Спасение для хозяйки: печенье к чаю из готового теста за 10 минут
Бурятия будет делать для нужд СВО смертоносные дроны
«Повреждена кровля»: в ХМАО загорелась мечеть
Бизнесменам объяснили, в каком случае не называть проект своим именем
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.