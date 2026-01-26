Вооруженные силы России сделали системы противовоздушной обороны Украины неэффективными, сообщает газета Telegraph. В частности, затраты Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли «неприемлемого уровня». Кроме того, Украина истощила и без того ограниченные запасы зенитных ракет.

Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня, — говорится в публикации.

Авторы материала также обратили внимание, что в рядах союзников Украины разгорелись противоречия. Это привело к тому, что теперь их помощь носит лишь условный характер.

Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны, — заключили журналисты.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.