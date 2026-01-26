Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:25

На Западе признали бесполезность украинской системы ПВО

Telegraph: Россия сделала украинскую систему ПВО неэффективной

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы России сделали системы противовоздушной обороны Украины неэффективными, сообщает газета Telegraph. В частности, затраты Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли «неприемлемого уровня». Кроме того, Украина истощила и без того ограниченные запасы зенитных ракет.

Интенсивность российских атак истощила ограниченные запасы зенитных ракет Украины и увеличила финансовые затраты на сбитие российских беспилотников до неприемлемого уровня, — говорится в публикации.

Авторы материала также обратили внимание, что в рядах союзников Украины разгорелись противоречия. Это привело к тому, что теперь их помощь носит лишь условный характер.

Политические распри и оперативные проблемы снизили эффективность помощи Украине в области противовоздушной обороны, — заключили журналисты.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Украина не могла заранее получить информацию о применении гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военной инфраструктуре во Львовской области. По его словам, противник не владеет технологиями по отслеживанию гиперзвукового оружия.

Украина
ВСУ
Киев
ВС РФ
Россия
ПВО
БПЛА
дроны
беспилотники
