ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны России. Значительная часть атак пришлась на места размещения военных и наемников в 142 районах.

Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

С начала СВО российские войска уничтожили значительный объем украинской техники: 670 самолетов, 283 вертолета, 111 126 беспилотников и 646 зенитных ракетных комплексов. Под удар попали 27 324 танка и других бронемашин, 1651 установка реактивной артиллерии, 32 845 орудий и минометов, а также 52 846 единиц военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что шесть бойцов украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сдались в плен под Димитровом в ДНР. Пять групп военнослужащих попали в окружение в окрестностях города, четыре из них были ликвидированы. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.