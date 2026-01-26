Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:26

Военэксперт ответил, почему Сырский не сможет ослабить наступление России

Военэксперт Артамонов: ВСУ не хватит разведданных для влияния на наступление РФ

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступление России в зоне специальной военной операции из-за вероятного замедления передачи разведданых от США, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского о планах снизить наступательный потенциал ВС РФ. Собеседник не исключил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия обсуждала вопрос приостановки американской помощи Украине.

Я так понимаю, что никаких сил [у ВСУ] уже не осталось. Сейчас активно идут переговоры в Абу-Даби, у нас только что закончился раунд. Я вполне не исключаю, что в качестве жеста доброй воли происходит не полное отключение целеполагания со стороны американцев, а притормаживание и неполная передача целеуказаний, как было раньше. В Абу-Даби более чем на 90% с обеих сторон собрались группы военных. Скорее всего, были предъявлены неопровержимые доказательства того, что американцы участвуют в боевых действиях через передачу данных, — объяснил Артамонов.

Военэксперт подчеркнул, что США не хотят выступать стороной конфликта, и они могли решиться на приостановку помощи ВСУ. Он также добавил, что главнокомандующий украинской армии Александр Сырский не принимает решения самостоятельно, а подконтролен экс-командующему Первой армии США Антонио Агуто.

[Агуто] был первым, кто был откомандирован в Киев с эпохи белгородской елки (обстрел ВСУ 30 декабря 2023 года. — NEWS.ru). То есть два года назад, когда несколько десятков детей пострадали и погибли. Я склонен считать, что это личное решение Антонио Агуто, который с тех пор фактически командует сухопутными войсками в прямом подчинении командующему силами США в Европе [Алексусу Гринкевичу]. Кстати, он присутствовал на переговорах в Абу-Даби. Резонно и разумно предполагать, что Агуто получил соответствующие указания. Соответственно, американцы перестали так активно и в полном объеме передавать данные, — резюмировал Артамонов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у ВСУ не хватит ресурсов, чтобы остановить продвижение российских войск в зоне спецоперации. По словам парламентария, Киев ведет словесную пропаганду на фоне мирных переговоров.

США
Украина
СВО
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
