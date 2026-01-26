Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:50

«Пропагандистский выпад»: депутат о цели ВСУ повлиять на наступление РФ

Депутат Колесник: у ВСУ нет потенциала повлиять на наступление российской армии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
У Вооруженных сил Украины не хватит ресурсов, чтобы остановить продвижение российских войск в зоне спецоперации, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о планах на снижение наступательного потенциала ВС РФ. По словам парламентария, Киев ведет словесную пропаганду на фоне мирных переговоров.

Сырский подхватывает нацистские идеи нового министра обороны [Михаила Федорова]. И решил как-то выделиться сейчас, особенно в преддверии переговоров. Они пытаются если не делом, так громкими словами усилить свои переговорные позиции. К этим словам Сырского надо отнестись достаточно серьезно, но нет у них такого потенциала сейчас, [чтобы повлиять на наступление ВС РФ]. Я думаю, это больше пропагандистский выпад против России в преддверии переговоров, чтобы подкрепиться хотя бы словами, — высказался Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что из-за событий в Гренландии Евросоюз перестанет поддерживать Украину. По его словам, это ограничит возможности Киева для проведения масштабных наступательных операций в 2026 году.

