Бойцы армии РФ зачистили серую зону на западе от Родинского в ДНР, на юго-западе от населенного пункта ликвидируют группы противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 января?

Марочко рассказал об успехах ВС РФ вблизи Родинского

По его словам, таким образом они расширили зону контроля.

«Сейчас у наших войск есть успехи в районе населенного пункта Родинское: наши военнослужащие уже зачистили серую зону западнее населенного пункта. Также юго-восточнее от Белицкого есть успехи у наших войск — они там также расширили зону контроля», — констатировал он.

Украина перешла в «тактическое отступление»

Украина перешла в «тактическое отступление», заявил бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии. Он пояснил, что ВСУ несут потери и теряют позиции.

«Я бы сказал, год, полтора года как минимум, Украина пребывает в состоянии „тактического отступления“, как это называют в Европе. Сейчас они (Украина. — NEWS.ru) занимаются тем, что принято называть „обмен пространства на время“. По сути, они держатся сколько могут, наносят столько урона, сколько могут, а потом отступают», — констатировал он.

«Запад» за сутки уничтожил 54 тяжелых коптера ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили 54 тяжелых боевых квадрокоптеров и семь БПЛА самолетного типа ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Кроме того, по его данным, было уничтожено 38 пунктов управления беспилотниками и четыре склада боеприпасов противника.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами поражены семь БПЛА самолетного типа и 54 тяжелых боевых квадрокоптера», — сообщил Бигма.

ВС России разнесли опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 „Град“ алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск „Центр“ нанес огневое поражение по опорному пункту формирований ВСУ, сорвав ротацию живой силы противника на Красноармейском направлении», — говорится в заявлении.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по вражескому опорному пункту, добавили в ведомстве.

«Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп на позиции украинских боевиков, уничтожив основные огневые точки», — заключили в МО РФ.

