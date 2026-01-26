Бывший испанский военный заявил о «тактическом отступлении» Украины

Украина перешла в «тактическое отступление», заявил РИА Новости бывший испанский военный, сражавшийся в рядах российской армии. Он пояснил, что ВСУ несут потери и теряют позиции.

Я бы сказал, год, полтора года как минимум, Украина пребывает в состоянии «тактического отступления», как это называют в Европе. Сейчас они (Украина. — NEWS.ru) занимаются тем, что принято называть «обмен пространства на время». По сути, они держатся сколько могут, наносят столько урона, сколько могут, а потом отступают, — констатировал он.

Военнослужащий добавил, что точные данные по потерям не раскрываются. Однако очевидно, что там устрашающие цифры, которые вполне могут насчитывать «одно или два поколения людей в стране», подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что Вооруженные силы Украины имеют слабый флот и огромный дефицит авиации, поэтому занимают низкие позиции в рейтинге армий мира. По его словам, с сухопутными войсками, несмотря на относительно лучшую ситуацию, также существуют серьезные проблемы.

Тем временем подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.