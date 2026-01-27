Бойцы армии РФ зачистили серую зону на западе от Родинского ДНР, на юго-западе от населенного пункта ликвидируют группы противника, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, таким образом они расширили зону контроля.

Сейчас у наших войск есть успехи в районе населенного пункта Родинское: наши военнослужащие уже зачистили серую зону западнее населенного пункта. Также юго-восточнее от Белицкого есть успехи у наших войск — они там также расширили зону контроля, — констатировал он.

Ранее появилась информация, что Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи среди 145 стран, уступив лишь Соединенным Штатам. Зарубежные аналитики учитывали более 60 факторов: финансовое и географическое положение, а также логистические возможности.

До этого ВС РФ в течение суток атаковали объект энергетической инфраструктуры, который поддерживает работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Удары наносились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, подразделения группировки «Север» освободили Старицу в Харьковской области. По данным Минобороны, они продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.