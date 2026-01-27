Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Курском раздалось несколько взрывов, сработала система ПВО, предположительно, военные отражают атаку ВСУ. Минобороны и местные власти не комментировали информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно около семи громких звуков в разных частях города, в небе виднелись вспышки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, мирный житель погиб в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тот передвигался на автомобиле.

«Тяжелые новости из Шебекинского округа… В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Также дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Семь из них сбили над Белгородской областью, еще три — над Крымом.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края были слышны взрывы и стрельба. По сообщению канала, это связано с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, после 01:00 мск было слышно около семи мощных взрывов и видно яркие вспышки в небе. Как пишет канал, вражеские дроны летели со стороны Азовского моря.

Кроме того, дежурные средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Восемь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области», — указали в МО.

Также власти адыгейского Тахтамукайского района осмотрели 924 помещения с различной степенью повреждений в ауле Новая Адыгея, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. Населенный пункт ранее подвергся удару украинских БПЛА.

«Усилия направлены на ремонт корпуса № 15, который принял на себя основной удар. Поврежденные перегородки в квартирах демонтированы, и строители уже приступили к возведению новых. Фасад тоже не останется без реставрации. Со строителями приняли затратное, но правильное решение — отбить старый облицовочный кирпич и заменить его на новый, чтобы вернуть внешний вид здания», — говорится в сообщении.

