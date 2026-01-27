Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 05:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 января

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Курском раздалось несколько взрывов, сработала система ПВО, предположительно, военные отражают атаку ВСУ. Минобороны и местные власти не комментировали информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно около семи громких звуков в разных частях города, в небе виднелись вспышки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кроме того, мирный житель погиб в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тот передвигался на автомобиле.

«Тяжелые новости из Шебекинского округа… В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал Гладков.

Также дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Семь из них сбили над Белгородской областью, еще три — над Крымом.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края были слышны взрывы и стрельба. По сообщению канала, это связано с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По мнению SHOT, после 01:00 мск было слышно около семи мощных взрывов и видно яркие вспышки в небе. Как пишет канал, вражеские дроны летели со стороны Азовского моря.

Кроме того, дежурные средства российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Восемь — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области», — указали в МО.

Также власти адыгейского Тахтамукайского района осмотрели 924 помещения с различной степенью повреждений в ауле Новая Адыгея, сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своем Telegram-канале. Населенный пункт ранее подвергся удару украинских БПЛА.

«Усилия направлены на ремонт корпуса № 15, который принял на себя основной удар. Поврежденные перегородки в квартирах демонтированы, и строители уже приступили к возведению новых. Фасад тоже не останется без реставрации. Со строителями приняли затратное, но правильное решение — отбить старый облицовочный кирпич и заменить его на новый, чтобы вернуть внешний вид здания», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Аутисты, наркоманы, инвалиды: кем еще ВСУ затыкают дыры в обороне

Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России

«Обложимся вибраторами»: как киевские чиновники издеваются над замерзающими

ВСУ
атаки
Россия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.