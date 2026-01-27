SHOT сообщил, что в Курске слышны взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Курском раздалось несколько взрывов, сработала система ПВО, предположительно, военные отражают атаку ВСУ. Минобороны и местные власти не комментировали информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что было слышно около семи громких звуков в разных частях города, в небе виднелись вспышки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно, что дежурные средства российской ПВО за три часа вечером в воскресенье, 25 января, перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Все они были самолетного типа, отметили в ведомстве.

Кроме того, подверглись нападению города и села Белгородской области: Шебекино, Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка, куда было направлено 28 дронов, 15 из них были нейтрализованы и уничтожены. Выяснилось, что в результате взрыва беспилотника в городе Шебекино получила ранения местная жительница, которую доставили в центральную районную больницу.