Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 21:49

В российском городе после атаки БПЛА погиб мирный житель

Гладков: в Шебекино в результате атаки БПЛА погиб мирный житель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мирный житель погиб в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, тот передвигался на автомобиле.

Тяжелые новости из Шебекинского округа... В городе Шебекино в результате атаки беспилотника на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи, — написал Гладков.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевке Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, что дрон частично повредил крышу здания. В Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших. Так, в селе Верхняя Криница ранения получил мужчина 1972 года рождения, которому потребовалась помощь медиков.

До этого здание Воронежской православной гимназии получило повреждения при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января. Также появилась информация, что беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
Россия
Шебекино
