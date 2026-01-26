Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 21:49

Минобороны доложило о сбитых украинских БПЛА над двумя регионами России

Минобороны: над Белгородской областью и Республикой Крым сбили 10 беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В течение пяти часов, с 15:00 до 20:00 мск, дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 10 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Семь из них сбили над Белгородской областью, еще три — над Крымом.

В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в селе Чуровичи, которое находится в Климовском районе.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов.

Системы противовоздушной обороны Украины стали неэффективными из-за действий Вооруженных сил России. Расходы Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли критически высокого и неприемлемого уровня. Кроме того, Украина почти полностью израсходовала свои и без того ограниченные запасы зенитных ракет.

Минобороны РФ
БПЛА
Белгородская область
Крым
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

