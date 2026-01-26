Минобороны доложило о сбитых украинских БПЛА над двумя регионами России Минобороны: над Белгородской областью и Республикой Крым сбили 10 беспилотников

В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым, — сказано в публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину скорой медицинской помощи в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Инцидент произошел в селе Чуровичи, которое находится в Климовском районе.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении трех домов в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА. На территории еще четырех домов и в двух дворах также обнаружены обломки дронов.

Системы противовоздушной обороны Украины стали неэффективными из-за действий Вооруженных сил России. Расходы Киева на борьбу с российскими беспилотниками достигли критически высокого и неприемлемого уровня. Кроме того, Украина почти полностью израсходовала свои и без того ограниченные запасы зенитных ракет.