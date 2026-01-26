Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 19:22

В Госдуме назвали главную проблему Украины

Депутат Вассерман назвал «душевно больных» политиков главной проблемой Украины

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Насильственная мобилизация и другие вопиющие случаи нарушения законов на Украине объясняются тем, что республикой управляют люди с душевными расстройствами, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, жизнь украинцев становится «кошмарно плохой».

Когда мужчина называет себя женщиной или когда человек притворяется кем‑угодно, лишь бы не быть русским, — это свидетельство серьезных душевных проблем. Попытки представить Украину «не Россией» породили массу проблем, многие из которых можно квалифицировать как проявление психических расстройств, — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что проблемы украинского руководства влияют на все происходящее со страной и ее населением.

Если государством руководят явные безумцы, то в таком государстве все будет не просто плохо, а кошмарно плохо. Поэтому меня не удивляют те пакости, что исходят с Украины, — это давно и тяжело больная часть народа, — подчеркнул Вассерман.

Ранее сообщалось, что жителя украинской Полтавы мобилизовали после попытки скрыться в туалете на автозаправке. Сотрудники территориального центра комплектования ради этого выбили дверь служебного помещения.

