27 января 2026 в 10:15

ВСУ ударили по курскому приграничью дронами и артиллерией

ВСУ обстреляли приграничье Курской области из артиллерии 47 раз за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 47 раз применили артиллерию по приграничным отселенным районам Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его данным, за этот период над регионом также сбили 27 украинских беспилотников различных типов, 11 из которых атаковали с помощью сброса взрывных устройств.

Всего <...> сбито 27 вражеских беспилотников различных типов. 47 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — написал глава региона.

В результате атак в селе Калиновка и поселке Хомутовка повреждены несколько автомобилей, заборы, фасад дома и частично нарушено электроснабжение. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в результате ударов ВСУ погибли 15 мирных жителей и более 80 получили ранения, среди них четверо детей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Адыгее. Основная часть жертв пришлась на обстрелы и атаки дронов.

Курская область
ВСУ
удары
дроны
артиллерия
