Над Россией сбили 19 украинских БПЛА за ночь

Силы ПВО в ночь на 27 января ликвидировали в небе над Россией почти 20 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватория Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, девять БПЛА удалось уничтожить над территорией Курской области, пять — над территорией Краснодарского края, три — над Азовским морем. По одному украинскому дрону было сбито над территориями Орловской и Белгородской областей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мирный житель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина ехал в автомобиле. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

До этого стало известно, что в больнице умерла пожилая женщина, получившая ранение в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж вечером 10 января. Врачи провели пациентке экстренную операцию и долгое время боролись за ее жизнь, но она так и не смогла восстановиться.