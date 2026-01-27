Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 07:15

Над Россией сбили 19 украинских БПЛА за ночь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО в ночь на 27 января ликвидировали в небе над Россией почти 20 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватория Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, девять БПЛА удалось уничтожить над территорией Курской области, пять — над территорией Краснодарского края, три — над Азовским морем. По одному украинскому дрону было сбито над территориями Орловской и Белгородской областей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мирный житель. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина ехал в автомобиле. От полученных ранений он скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

До этого стало известно, что в больнице умерла пожилая женщина, получившая ранение в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж вечером 10 января. Врачи провели пациентке экстренную операцию и долгое время боролись за ее жизнь, но она так и не смогла восстановиться.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ВСУ
беспилотники
Россия
атаки
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Приговор изменить»: известному писателю-иноагенту ужесточили наказание
Бывшая жена Стаса Пьехи решила судьбу сына
Начальник Генштаба ВС России лично приехал на передовую
В Москве наступил снежный апокалипсис
Названо число населенных пунктов, которые ВС России освободили в январе
Диетолог назвала «канцерогенное» отличие белого мяса от красного
Несколько сотен бойцов ВСУ застряли в заблокированном районе у Купянска
Гороскоп на 27 января: день триумфа деятелей искусства и пора для отдыха
Отступление ВСУ и пленение разведчиков: новости СВО к утру 27 января
Москвичам пообещали более трети месячной нормы осадков за сутки
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 января: инфографика
Четыре российских ребенка погибли от ударов ВСУ за неделю
Назван хоккеист, который первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ
Врач предположил, что Ленин болел нейросифилисом
В США подсчитали число погибших после мощного зимнего шторма
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
Почти полтора миллиона россиян остались без света из-за ударов ВСУ
Канада и Индия готовятся «перезапустить» торговлю черным золотом
Квашеная капуста в банке: редкий прием для идеальной текстуры
Волонтеры спасли около 300 домашних крыс в жилом доме в США
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.