26 января 2026 в 17:12

В Воронеже умерла женщина, получившая ранение при атаке БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожилая женщина, получившая ранение в результате атаки украинских беспилотников на Воронеж вечером 10 января, умерла, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По его словам, смерть женщины наступила в больнице. Он выразил соболезнования ее родным и близким.

В воронежской больнице умерла еще одна женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки на наш город вражеских беспилотников в ночь с 10 на 11 января, — написал Гусев.

Гусев уточнил, что пострадавшей при поступлении в больницу срочно провели операцию. По его словам, врачи боролись за жизнь пациентки, но она так и не смогла восстановиться.

Ранее глава Воронежской области сообщил, что беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов. По его словам, одна из многоэтажек была еще не достроена. Также повреждения получил объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники, добавил Гусев.

