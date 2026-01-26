Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Над Брянской областью сбили украинскую ракету

Украинскую ракету С-200 сбили над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Над Клинцовским районом Брянской области средства ПВО сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-200, обломки которой упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате одна женщина получила ушиб мягких тканей и была доставлена в больницу.

По предварительной информации, четыре частных жилых дома разрушены. Частично повреждены более 50 частных жилых домов, а также остекление в двух многоквартирных домах, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые продолжают обследование территории. Пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что Россию просят прекратить удары по украинской инфраструктуре, используемой ВСУ. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о необходимости продолжать такие действия и подчеркнул их важность.

В то же время британская газета Telegraph сообщила, что ВС России сделали украинские системы ПВО неэффективными, истощив запасы зенитных ракет и доведя затраты Киева на борьбу с беспилотниками до «неприемлемого уровня». В публикации также отмечается, что политические распри среди союзников Украины снизили эффективность их помощи.

ВСУ
ВС РФ
пострадавшие
ракеты
Брянская область
