Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине

Россию просят отказаться от ударов по объектам инфраструктуры Украины, используемой для нужд ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ответ призвал продолжать такие действия, подчеркнув их важность, передает пресс-служба Кремля.
Это надо делать, потому что это очень важно, — констатировал ленинградский губернатор.
На встрече Дрозденко отчитался о завершении строительства 16 из 17 объектов по защите неба Ленинградской области от атак беспилотников. Он отметил, что новые объекты дают эффект и позволяют отслеживать попытки атак.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. По его словам, подобные провокации со стороны Европы чрезвычайно опасны.
В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своей задержкой в принятии территориальных уступок затягивает установление мира. Он также назвал выступление украинского главы в Давосе неудачным.