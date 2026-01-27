Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:41

Политолог ответил, что поможет Финляндии наладить диалог с Россией

Политолог Кортунов: упрощение визового режима поможет Финляндии помириться с РФ

Андрей Кортунов Андрей Кортунов Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Упрощение визового режима со стороны Финляндии может стать шагом к восстановлению диалога с РФ, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, в Хельсинки все чаще говорят о необходимости возобновления контактов с Москвой, что связано в том числе с экономическими потерями из-за разрыва связей.

В Финляндии рассчитывают наладить отношения с Россией хоть немного, поскольку Хельсинки терпят убытки из-за закрытия границ, прекращения сотрудничества во многих сферах и так далее. Традиционно экономические отношения с Москвой были одним из драйверов развития Финляндии. Государство жестко регламентирует въезд граждан РФ на свою территорию. Есть общие рекомендации Брюсселя по ужесточению визового режима для стран Шенгенской зоны в отношении РФ. Каждая из них может интерпретировать эти рекомендации по своему усмотрению. Конечно, это тоже то, что можно было бы изменить на уровне процедур самой Финляндии, — пояснил Кортунов.

Однако он отметил, что Финляндия в то же время ограничена в своих действиях общеевропейскими санкциями. По его словам, отменить их может только Брюссель, но не Хельсинки.

Финляндия сама мало что может сделать, поскольку европейские санкции в основном являются ограничениями ЕС. В целом отменить их может только Брюссель, а не Хельсинки. Хотя, конечно, в каких-то областях, наверное, возможна коррекция и внешней политики Финляндии, — резюмировал Кортунов.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, для такой встречи момент еще не настал.

