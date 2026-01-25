Куриные голени больше не запекаю, томлю в чесночном соусе: аромат стоит на весь дом

Вкус блюда — это настоящая гармония: курица приобретает глубокий, насыщенный вкус, корочка становится нежной и липкой, а соус на основе сливок, чеснока и специй густеет, превращаясь в бархатистый, пикантный крем с нотками чеснока и трав.

Для приготовления понадобятся: 8–10 куриных голеней (около 1 кг), 200 мл сливок 20%, 5–7 зубчиков чеснока, 1 луковица, 100 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, сушеные прованские травы. Голени промойте, натрите солью и перцем. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки. Переложите их временно на тарелку. В ту же сковороду добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. Верните голени в сковороду, влейте воду, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой 20 минут. Затем добавьте пропущенный через пресс чеснок, травы и влейте сливки, тушите еще 15–20 минут, пока соус не загустеет, а мясо не станет мягким.

